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Новообраний президент Чорногорії здійснить перший візит до Брюсселя

Якоб Мілатович наголосив на важливості перемовин по вступ до ЄС.

Новообраний президент Чорногорії здійснить перший візит до Брюсселя
Яков Мілатович
Фото: EPA

Новообраний президент Чорногорії Якоб Мілатович свій перший закордонний візит планує здійснити до Брюсселя.

Про це він заявив в інтерв’ю чорногорському мовнику RTCG, повідомляє "Європейська правда".

Мілатович зазначив, що країна має повернутися до перемовин про вступ до Європейського Союзу.

"Ми почали переговори (про вступ до ЄС, - ред.) у 2012 році, вони тривалий час були заморожені… І я вважаю, що нам потрібно вжити рішучіших кроків у цьому напрямку, і як президент я обираю для свого першого візиту Брюссель", -– зазначив Мілатович.

Нагадаємо, колишній міністр економіки Чорногорії Мілатович отримав підтримку понад 60%  виборців у другому турі президентських виборів.

Мілатович виступав під гаслом “Європа зараз”. Однак його підтримували просербсько-проросійські партії та Сербська православна церква, ті сили які упродовж минулих років намагалися дестабілізувати Чорногорію, розширити її звʼязки з Белградом й Москвою й таким чином сповільнити її вступ до Євросоюзу.

Опонент Мілатовича, багаторічний президент Чорногорії Міло Джуканович, також зазначив, що перемога нового президента створює гарне підгрунтя для повернення Чорногорії на шлях до членства у ЄС. Джуканович керував Чорногорією на посаді президента або прем'єр-міністра протягом 33 років – від початку розпаду Югославії. Із ним пов’язані здобуття Чорногорією незалежності у 2006 році, вступ країни до НАТО та рух у ЄС.

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