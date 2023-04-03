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Кулеба візьме участь в офіційному засіданні Комісії Україна – НАТО в Брюсселі

Голова МСЗ проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні.

Кулеба візьме участь в офіційному засіданні Комісії Україна – НАТО в Брюсселі
Фото: ЕРА/UPG

3-4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна – НАТО.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року.

Кулеба проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні.

Він також детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема, – нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Угорщина блокувала проведення засідань Комісії Україна-НАТО з 2017 року, тому минулого року в Бухаресті була організована окрема зустріч міністрів закордонних справ.

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