Комісія Україна-НАТО може зібратися на початку квітня, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг має намір скликати засідання Комісії Україна-НАТО, яке може відбутися вже на початку квітня.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції, де він представляє свій річний звіт за 2022 рік, повідомляє Укрінформ.

“Я продовжу роботу щодо скликання Комісії Україна-НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ. Я не планую окремих зустрічей, це буде в рамках запланованого заходу”, - сказав Столтенберг.

Засідання НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться 4-5 квітня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Генсек НАТО також зауважив, що має мандат скликати зустріч комісії, і з повагою до позиції Угорщини не робив цього деякий час.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО з 2017 року, тому минулого року в Бухаресті була організована окрема зустріч міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, що Столтенберг вважає, що членство України в Альянсі є "віддаленною перспективою". Водночас він визнав необхідність гарантій безпеки та продовження підтримки України.