Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн

Парламент на засіданні 21 березня прийняв в цілому Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо забезпечення видатками сектору безпеки і оборони 9105.

За зміни до бюджету проголосували 325 нардепів, передає кореспондент LB.

Фото: Олексій Гончаренко

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони.

«Зокрема, 518 млрд грн спрямовуються на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА). 19 млрд — на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів. Бюджетний комітет додав до закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн)», — написала вона.

У пояснювальній записці зазначено про додаткові видатки на національну безпеку та оборону по загальному фонду у сумі 518 157,1 млн грн за такими статтями:

— на оплату праці з нарахуваннями – 477 230,5 млн грн— військову (спеціальну) техніку та обладнання – 30 244,4 млн грн

На інші видатки – 10 682,2 млн грн), у тому числі для:

— Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 372 462,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 364 322,7 млн грн;

— системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – 98 380,6 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 95 902,3 млн грн;

— Головного управління розвідки Міноборони – 4 612,1 млн грн (оплата праці з нарахуваннями);

— Служби безпеки – 9 327,9 млн грн (оплата праці з нарахуваннями);

— Адміністрації Держспецзв’язку – 31 604,9 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 1 604,9 млн грн, забезпечення спеціальною технікою та обладнанням – 30 000,0 млн грн;

— Служби зовнішньої розвідки – 807,6 млн грн (оплата праці з нарахуваннями).

Також передбачено додаткові видатки загального фонду для Національного антикорупційного бюро — 50,6 млн грн (оплата праці з нарахуваннями).

«Реалізація положень законопроєкту дозволить збільшити видатки, що спрямовуються на потреби сектору безпеки і оборони для зупинення військової агресії», — прогнозують в Мінфіні.

Водночас, за словами члена бюджетного комітета, нардепа фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка, зміни не передбачають повернення додаткових виплат до зарплат військовим.

«Збільшено державний бюджет понад на півтрильйона. Фактично всі гроші відправлені на ЗСУ. На всіх, хто воює. Однак, на жаль, це не передбачає повернення 30-100 тисяч, як це було раніше. На жаль… Але там передбачені гроші на виплату окладів (підвищених), а також додаткової винагороди - 30-100 тисяч до 1 вересня. Там є ці кошти. Більшого там немає. І повернення цих виплат на сьогоднішній день влада не планує», - написав він.

Нагадаємо, на минулому тижні президент Володимир Зеленський підписав закон про перші зміни до держбюджету на 2023 рік. Зміни, зокрема, передбачають спрямування додаткових 5,56 млрд грн на невідкладні заходи для подолання наслідків російського вторгнення в Україну.