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В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією

Заборона буде стосуватися назв, що символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця та діячів, які здійснювали військову агресію.

В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. 

За закон в цілому проголосували 248 нардепів, передає кореспондент LB

«Закон спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах України географічних назв та символіки держави, яка вчинила збройну агресію проти України… З метою повного відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом», — зазначено у пояснювальній записці. 

Змінами до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України будуть передбачати заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта. 

«Або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму. Зокрема, й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів», — додають в законі. 

Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

Нагадаємо, 9 лютого в Києві демонтували пам’ятник Ватутіну. Напередодні в Києві демонтували пам’ятник Чкалову.

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