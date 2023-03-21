​Рада призначила Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій

Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9131 підтримали 311 народних депутатів.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 210 голосів;

"Європейська солідарність" - 0;

Батьківщина - 1;

Платформа за життя та мир- 16;

За майбутнє - 12;

Голос - 11;

Довіра - 12;

Відновлення України - 16;

Позафракційні - 13.

Напередодні Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації на своєму позачерговому засіданні рекомендував депутатам призначити Федорова на цю посаду.

Нагадаємо, Федоров із 4 березня 2020 року до 19 березня 2023 року, обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

У 2014 Федоров був кандидатом в народні депутати від партії 5.10 на виборах до Верховної Ради, №166 у виборчому списку. У грудні 2018-го він приєднався до виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він очолив digital-напрямок ЗеКоманди.

На позачергових виборах до парламенту в 2019 році його обрали народним депутатом від "Слуги народу", №6 у виборчому списку.

З 21 травня 2019 Федоров також був радником президента (поза штатом) за digital-напрямку.