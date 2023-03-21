​Рада призначила Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій

Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації.
Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Ухвалення відповідного проєкту постанови №9131 підтримали 311 народних депутатів.
Голосування по фракціях:
- "Слуга народу" - 210 голосів;
- "Європейська солідарність" - 0;
- Батьківщина - 1;
- Платформа за життя та мир- 16;
- За майбутнє - 12;
- Голос - 11;
- Довіра - 12;
- Відновлення України - 16;
- Позафракційні - 13.
Напередодні Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації на своєму позачерговому засіданні рекомендував депутатам призначити Федорова на цю посаду.
Нагадаємо, Федоров із 4 березня 2020 року до 19 березня 2023 року, обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.
У 2014 Федоров був кандидатом в народні депутати від партії 5.10 на виборах до Верховної Ради, №166 у виборчому списку. У грудні 2018-го він приєднався до виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він очолив digital-напрямок ЗеКоманди.
На позачергових виборах до парламенту в 2019 році його обрали народним депутатом від "Слуги народу", №6 у виборчому списку.
З 21 травня 2019 Федоров також був радником президента (поза штатом) за digital-напрямку.