​Профільний комітет Ради підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки

Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України.

Про це повідомила членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

За її словами, кандидатуру Лісового підтримали одноголосно.

Нагадаємо, що вчора Рада відправила у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Також до парламенту надійшло подання на призначення Лісового головою МОН.

Напередодні парламентська фракція партії “Слуги Народу” зустрілася з Лісовим. "Закінчили засідання фракції. Максимально позитивні враження від майбутнього міністра освіти і науки. Оксен Лісовий молодець!” – зазначив нардеп Роман Грищук.

Лісовий – доброволець, керівник Малої академії наук України. Доцент, кандидат філософських наук (Філософська антропологія, філософія культури).