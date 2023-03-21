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​Профільний комітет Ради підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки

Його кандидатуру схвалили одноголосно.

​Профільний комітет Ради підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки
Оксен Лісовий
Фото: Вікіпедія

Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України.

Про це повідомила членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

За її словами, кандидатуру Лісового підтримали одноголосно.

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Нагадаємо, що вчора Рада відправила у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Також до парламенту надійшло подання на призначення Лісового головою МОН.

Напередодні парламентська фракція партії “Слуги Народу” зустрілася з Лісовим. "Закінчили засідання фракції. Максимально позитивні враження від майбутнього міністра освіти і науки. Оксен Лісовий молодець!” – зазначив нардеп Роман Грищук.

Лісовий – доброволець, керівник Малої академії наук України. Доцент, кандидат філософських наук (Філософська антропологія, філософія культури).

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