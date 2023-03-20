Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів

Офіцерські звання будуть надаватися захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, але мають відповідний бойовий досвід

Верховна Рада ухвалила Закон про надання офіцерських звань для військових, які не встигли отримати вищу освіту (№8339).

За закон проголосували 283 народних депутати, передає кореспондент LB.ua.

Законом удосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу.

Зокрема, закон передбачає надання офіцерських звань тим захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, але мають бойовий досвід.

"В абзаці шостому частини першої статті 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» встановити, що на особливий період на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи у віці від 20 до 40 років", - йдеться у записці.

По-друге, "частину першу статті 20 Закону доповнено новим абзацом, який передбачає у період дії воєнного стану можливість прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за умови, що такі особи мають бойовий досвід та проходили військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше 6 місяців".

Буде запроваджене таке "гнучке" положення: "особи, які призначаються на офіцерські за нововведеною підставою, проходять курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності до призначення на посаду або після призначення (але не пізніше ніж протягом 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану)", - наголошують автори закону.

Нагадаємо, що в Україні також хочуть спростити для військовослужбовців процес проходження військово-лікарської комісії.