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Для українських військовослужбовців хочуть спростити процес проходження військово-лікарської комісії

Основна мета змін - автоматизація та діджиталізація всіх процесів.

Для українських військовослужбовців хочуть спростити процес проходження військово-лікарської комісії
Фото: Telegram/Ганна Маляр

В Україні хочуть спростити для військовослужбовців процес проходження військово-лікарської комісії. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, з цього приводу 25 лютого відбулася нарада за участі представників Міноборони, Генштабу та Командування медичних сил ЗСУ під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля.

"Для вирішення цього питання потрібні зусилля декількох міністерств, які вже об‘єднались та напрацьовують зміни. Наразі працює експертна група спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів", - розповіла маляр.

За словами заступниці міністра оборони, основна мета змін - автоматизація та діджиталізація всіх процесів.

"Вже маємо дорожню карту, якою, власне і рухаємось", - додала Маляр.

Нагадаємо, нещодавно Мінцифри повідомило, що спільно з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО "Правозахисний для військовослужбовців "Принцип" розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії (ВЛК).

За словами міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, перші результати реформи роботи військово-лікарської комісії українці зможуть побачити уже через пів року.

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