У центрі Берліна проросійські сили провели акцію протесту проти постачання зброї Україні

У заході взяло участь близько 13 тисяч осіб.

У центрі Берліна в Німеччині відбулася акція протесту проти постачання зброї в Україну, передає Spiegel.

У заході, за підрахунками поліції, взяло участь близько 13 тисяч осіб, серед них - представники лівої партії, борці за мир, а також ультраправі та екстремісти.

Лівий політик Сара Вагенкнехт звернулася до уряду Німеччини зупинити постачання зброї для України та закликала до мирних переговорів зі Кремлем.

Поліція залучила 1400 правоохоронців для підтримки порядку та забезпечення дотримання заборони на військову форму, російські та радянські прапори, російські військові пісні та ультраправу символіку.

Крім цього мітингу, відбулося ще декілька аналогічних демонстрацій, а також контрпротестів. Так, напередодні в Берліні понад 10 тисяч осіб вийшли на мітинг із закликом продовжити підтримку України зброєю.

Нагадаємо, раніше у Німеччині пройшла хвиля протестів на підтримку надання Україні танків Leopard 2.

Тим часом СБУ викрила у Дніпрі підпільний осередок “Партії Шарія”, учасники якого готували масові акції протесту.