У Туреччині знову стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 бала стався 25 лютого у провінції Нігде, повідомляє Anadolu Agency.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями епіцентр струсу земної кори припав на став Борський район на глибині 7 км.

Наразі про потерпілих не повідомляють. Відомо, що люди у момент землетрусу вийшли на вулиці. Місцева влада заявила, що тривають дослідження з оцінки збитків.

Нагадаємо, днями у турецькій провінції Хатай стався новий землетрус магнітудою 6,4 бала. Раніше струс земної кори зафіксували у Румунії.