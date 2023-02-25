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У Туреччині знову стався землетрус

Тривають дослідження з оцінки збитків.

У Туреччині знову стався землетрус
Фото: Анадолу

Землетрус магнітудою 5,3 бала стався 25 лютого у провінції Нігде, повідомляє Anadolu Agency.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями епіцентр струсу земної кори припав на став Борський район на глибині 7 км.

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Наразі про потерпілих не повідомляють. Відомо, що люди у момент землетрусу вийшли на вулиці. Місцева влада заявила, що тривають дослідження з оцінки збитків.

Нагадаємо, днями у турецькій провінції Хатай стався новий землетрус магнітудою 6,4 бала. Раніше струс земної кори зафіксували у Румунії.

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