У Литві зібрали 14 млн євро на радари для України

За ці кошти панують придбати 14 тактичних радарів для української протиповітряної оборони.

У Литві завершився марафон "Radarom!", під час якого зібрали 14 мільйонів євро, повідомляє LRT.

За ці кошти панують придбати 14 тактичних радарів для української протиповітряної оборони.

Вдень у п’ятницю, 24 лютого, сума коштів становила 10 млн євро. Решту вдалося накопичити під час фінального телемарафону.

"Програма LRT Television протягом усього дня, 24 лютого, була присвячена лише Україні – під час телемарафону LRT «Radarom!» глядачів чекали спеціальні випуски: репортажі, підготовлені телевізійними, радіожурналістами та авторами публікацій LRT.lt, у яких аудиторія познайомилася з героями, які борються на полях битв, а також з документальними фільмами, що розкривають реальність війни", - повідомляє видання.

До марафону долучилися президент Литви Ґітанас Науседа, прем’єр-міністерка Інґріда Шимоніте, а також дистанційно - Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Нагадаємо, суспільний мовник Литви LRT разом із громадськими організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fondas та Stiprūs Kartu розпочали акцію 30 січня.

Станом на 18.00 13 лютого зібрали 7,172 млн євро.