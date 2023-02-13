Понад 7 млн євро зібрали у Литві на радари для української ППО

У Литві станом на 18.00 13 лютого зібрали 7,172 млн євро на радари для української протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті Radarom, де триває збір коштів.

Однойменна акція стартувала 30 січня. Спершу планувалося зібрали 5 млн євро

Тоді засновник фонду Blue/Yellow Йонас Охман повідомляв, що ці радари призначені для спостереження за повітряним простором. "Це обладнання з Ізраїлю унікальне тим, що воно може виявляти об’єктів будь-якого типу, розмірів та швидкості, що рухаються небом. Звичайні радари не призначені для відстеження невеликих і низько літаючих об'єктів. Російські ракети та безпілотники несуть смертельну загрозу українським захисникам і мирним жителям. Ці радари значною мірою допоможуть запобігти російським ескадронам смерті", - сказав Охман.

Згодом засновник фонду зазначив, що 24 лютого радари "мають бути як мінімум у Литві, і це означає, що дуже швидко вони опиняться в Україні". "З Литви логістика дуже швидка. Все вже запущено та закупівлі вже йдуть. Великих проблем не повинно бути", - додав Оман, повідомляє LRT.

Нагадаємо, акція Radarom завершиться спеціальною трансляцією на LRT TV, LRT RADIJAS і LRT.lt протягом дня, 24 лютого. Ввечері відбудеться фінальний концерт для України.

Тим часом Литва передасть Україні 36 зенітних ракетних комплексів.