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Данія передала Україні всі свої самохідні артустановки Caesar

"Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи".

Данія передала Україні всі свої самохідні артустановки Caesar
Французькі САУ CAESAR
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Данія передала Збройним силам України всі самохідні артилерійські установки французького виробництва Caesar, якими володіла.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Данія також передасть Україні свої списані танки Leopard.

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