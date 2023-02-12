Економічні втрати Туреччини від землетрусів оцінюються у 84 млрд доларів, – Bloomberg

Від землетрусів серйозно постраждали 13,5 млн людей на південному сході Туреччини і у Сирії.

Два потужні землетруси у Туреччині і Сирії, що забрали життя понад 30 тисяч людей, призведуть до збитків для економіки Туреччини на суму в понад 84 млрд доларів, або близько 10% ВВП.

Про це пише Bloomberg.

За підрахунками Конфедерації підприємств і бізнесу Туреччини (Turkonfed), потужні землетруси 6 лютого спричинили збитки житловим будинкам на суму близько 70,8 млрд доларів та ще 10,4 млрд доларів становлять втрати національного доходу. Втрати робочої сили коштуватимуть економіці Туреччини 2,9 млрд доларів.

Землетруси завдали шкоди у 10 провінціях, зачепивши 13,5 млн людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Розрахунки Turkonfed базуються на землетрусах 1999 року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 тис. людей. Та кількість жертв останніх руйнувань значно перевищила кількість жертв землетрусу 1999 року: наразі відомо про понад 30 тисяч загиблих і ще тисячі людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнула серія землетрусів. Вони стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років. Загальна кількість жертв у Туреччині та Сирії уже перевищила 33 тисячі осіб.