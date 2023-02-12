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​Люди у Сирії очікували на міжнародну допомогу, яка не прибула, – заступник генсека ООН про наслідки землетрусу

Обов’язок НАТО – скоригувати цей провал.

​Люди у Сирії очікували на міжнародну допомогу, яка не прибула, – заступник генсека ООН про наслідки землетрусу
Фото: EPA/UPG

Сирійці справедливо розчаровані гуманітарною реакцією ООН на наслідки катастрофічного землетрусу, що вразив країну.

Про це заявив у Twitter заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

“Сьогодні (перебуваю, – ред.) на кордоні між Туреччиною і Сирією. На цей час ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими, очікуючи на міжнародну допомогу, яка не прибула”, – зазначив він, перебуваючи у поїздці в регіони, що були вражені стихійним лихом.

 

Гріффітс додав, що його обов’язок і обов’язок НАТО – скоригувати цей провал якомога швидко.

“На цьому сфокусовані (мої зусилля) зараз”, – підсумував він.

 

Нагадаємо, в Управлінні по боротьбі зі стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями при уряді Туреччини (AFAD) заявили про те, що кількість смертей через землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тисячі.

За даними ВООЗ, у Сирії від стихії постраждали не менше 11 мільйонів людей. Війна, що триває у країні, перешкоджає діяльності гуманітарних організацій з надання допомоги постраждалому населенню. 

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