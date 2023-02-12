​Люди у Сирії очікували на міжнародну допомогу, яка не прибула, – заступник генсека ООН про наслідки землетрусу

Сирійці справедливо розчаровані гуманітарною реакцією ООН на наслідки катастрофічного землетрусу, що вразив країну.

Про це заявив у Twitter заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

“Сьогодні (перебуваю, – ред.) на кордоні між Туреччиною і Сирією. На цей час ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими, очікуючи на міжнародну допомогу, яка не прибула”, – зазначив він, перебуваючи у поїздці в регіони, що були вражені стихійним лихом.

At the #Türkiye-#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023

Гріффітс додав, що його обов’язок і обов’язок НАТО – скоригувати цей провал якомога швидко.

“На цьому сфокусовані (мої зусилля) зараз”, – підсумував він.

Нагадаємо, в Управлінні по боротьбі зі стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями при уряді Туреччини (AFAD) заявили про те, що кількість смертей через землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тисячі.

За даними ВООЗ, у Сирії від стихії постраждали не менше 11 мільйонів людей. Війна, що триває у країні, перешкоджає діяльності гуманітарних організацій з надання допомоги постраждалому населенню.