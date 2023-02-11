Кіберпартизани оприлюднили список слів від Роскомнагляду, якими заборонено називати Путіна

Білоруські "кіберпартизани" оприлюднили список слів, укладений Роскомнаглядом, якими не можна називати президента РФ Володимира Путіна, повідомляє "Медиазона".

У службовому листуванні Роскомнагляду є документ під назвою "Ключові слова-образи". Тут на чотирьох сторінках зібрали понад 700 слів - лайливих, вульгарних або просто двозначних, яким, на думку РКН, не місце поряд з ім'ям або зображенням російського президента.

Над складанням списків образ Путіна співробітники Роскомнагляду працюють не менше ніж рік. Так, у таблиці під заголовком "Приклади текстових порушень_Образи президента" від 29 листопада 2021 року навели приклад сотні цитат із соцмереж, як-от "Путін потвора погань шмара піди з влади мудак", "Путін - якась феноменальна бл...дина" та інші.

У вересні 2022 року в документації федеральної служби з'явився файл "Ключові слова-образи". Його автор зазначив, що порушенням будуть вважати вживання наведених у списку образливих слів "тільки у разі виявлення згадки президента", зокрема, якщо вони будуть використані у підписі до фото Путіна.

Загалом у список внесли слова, які стосуються педофілії (педофіл, збочення, збоченець, збоченюга, дітолюб, розбещувач), в контексті статевих актів, лайку і нецензурну лексику, а також слова у підписах до демотиваторів із зображенням Путіна (як-от гондурас, ідіот, гнида, КГБ, корупція, санкції, дрист, мудила, пердун, мандавошка, цар та ін.).

Крім того, Роскомнагляд ретельно відстежує не тільки образи на адресу Володимира Путіна, а й будь-які повідомлення щодо його здоров'я.

Хакери оприлюднили документи, серед яких є декілька десятків Excel-таблиць з однаковою назвою "Критичний стан здоров'я Президента РФ В.В. Путіна". У них Роскомнагляд з кінця квітня 2022 року щодня веде облік знайдених у соцмережах згадок про передбачувані хвороби глави РФ. Кожна з таких таблиць включає дані про сотні постів та коментарів.

Максимум публікацій у соцмережах (1 354 повідомлення) припадає на 1-2 червня, більшість із них містять посилання на відео в ютуб-каналі "Обдурений росіянин" під назвою "1 червня діти побажали Путіну, щоб він здох і ніколи не вилікувався від раку та щоб загиблі моряки снилися".

Нагадаємо, торік хакери Anonymous зламали базу даних російського регулятора Роскомнагляд і виклали у відкритий доступ більш ніж 360 000 файлів.

Також у РФ зможуть без суду блокувати веб-ресурси з “пропагандою нетрадиційних сексуальних відносин, педофілії та зміни статі”.