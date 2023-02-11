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Якщо партнери нададуть Україні винищувачі, війну можна завершити до кінця року, - американський генерал

Натомість якщо зберегти нинішній рівень допомоги Заходу, бойові дії можуть тривати 3-5 років, вважає Ходжес.

Якщо партнери нададуть Україні винищувачі, війну можна завершити до кінця року, - американський генерал
Фото: delfi.ee

Якщо Захід збереже нинішній рівень підтримки України, то війна затягнеться на декілька років і від цього загине більше невинних людей.

Таку думку озвучив в інтерв’ю DW генерал у відставці, екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Він зазначив, що зараз ситуація "як довго це триватиме" залежить від західних союзників, а не від Росії чи України.

Наша держава, вважає Ходжес, отримає перемогу, але без збільшення обсягів допомоги ця дата може настати не скоро - через три-п'ять років. Якщо ж партнери нададуть винищувачі, війну можна завершити до кінця цього року.

За словами американського генерала, занепокоєння Заходу через підготовку й сумісність злітно-посадкових смуг не робить "нездійсненним" надання Україні можливості використовувати бойові літаки

Ходжес підкреслив, що єдиною "червоною лінією" для підтримки Штатами України вважає присутність "солдатів на землі".

Також екскомандувач військами США в Європі додав, що наша держава має повернути окупований Росією Крим. Через цей півострів українські порти матимуть доступ до Азовського моря. Крім того, деокупація АРК дозволить зберегти Статут ООН і міжнародний порядок, заснований на правилах.

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що Великобританія має право готувати українських військових на винищувачах західного зразка. Також у США висловили переконання, що надання Україні винищувачів - суверенне рішення кожної країни

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон не виключив надання Києву винищувачів, але не "найближчими тижнями".

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