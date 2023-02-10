Надання Україні винищувачів - суверенне рішення кожної країни, - Білий дім

У Білому домі вважають, що Великобританія має право готувати українських військових на винищувачах західного зразка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє рішення", – заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, надання складних військових технологій передбачає певну підготовку персоналу.

Джон Кірбі нагадав, що США вже навчає українських бійців використовувати батарею Patriot на базі Fort Sill в Оклахомі. Крім того, за межами України США допомагають українцям в опануванні загальновійськового бою.

“Тож нема нічого незвичайного в тому, якщо надаватиметься певне передове озброєння, але це має бути рішення певної держави", – додав Кірбі.

Як раніше повідомлялось, українські пілоти зможуть опанувати управління британськими винищувачами Typhoon на пів року швидше, ніж це передбачено програмою.