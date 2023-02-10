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Ердоган назвав кількість загиблих у Туреччині внаслідок землетрусу

Пошукові роботи тривають.

Ердоган назвав кількість загиблих у Туреччині внаслідок землетрусу
Фото: EPA/UPG

Наразі відомо про 18 991 загиблого внаслідок серії землетрусів, що сталися на півдні Туреччини. Поранення отримали 75 523 людини.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet з посиланням на президента Туреччини Реджепа Ердогана

"Число жертв землетрусу з епіцентром в турецькому Кахраманмараші досягло 18 991 людини", – заявив Ердоган.

Він додав, що кількість поранених складає 75 523 людини, понад 76 000 осіб евакуйовано із зон стихійного лиха. Екстрені служби продовжують пошукові роботи. Зокрема, в турецькій провінції Хатай рятувальники дістали 10-річну дівчинку з-під завалів через 90 годин після землетрусу.

 

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,7, що пронісся Туреччиною в районі Пазарчик в Кахраманмараше 6 лютого в 04:17, став найсильнішим з 1939 року. До 12 лютого в Туреччині оголошений загальнонаціональний траур.

До слова, як повідомляє Al JAzeera з посиланням на дані цивільної оборони Сирії та організацію “Білі шоломи”, щонайменше 2 037 людей загинули внаслідок землетрусу в районах, контрольованих опозицією. За даними офіційних осіб, у контрольованих урядом районах Сирії загинули щонайменше 1 340 людей.

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