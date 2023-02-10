МЗС Молдови викликає посла РФ через проліт російської ракети над територією країни

Голова Міністерства закордонних справ Молдови Ніку Попеску терміново викликає посла Росії в Молдові Олега Васнєцова через порушення повітряного простору Молдови російською ракетою.

Про це повідомив речник МЗС Молдови Даніел Воде.

“Голова молдавської дипломатії Ніку Попеску розпорядився терміново викликати в МЗС посла Російської Федерації в Кишинеу Олега Васнєцова для того, щоб вказати російській стороні на неприпустиме порушення повітряного простору внаслідок перетину російською ракетою суверенної території Республіки Молдова”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо та негативно впливають життя на громадян Молдови.

“Ми рішуче відкидаємо останні недружні дії та заяви щодо Республіки Молдова, вважаємо їх абсолютно неприйнятними для нашого народу”, - такоє йдеться в повідомленні.

Молдова закликала Росію припинити військову агресію проти України, яка вже призвела до численних людських жертв та матеріальних втрат.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, дві російських ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією. Після цього вони повернулися у український повітряний простір.