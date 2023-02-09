Литва передасть Україні 36 зенітних ракетних комплексів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, під час візиту міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса 8-9 лютого йшлося про допомогу ЗСУ.
"Ми обговорили низку подальших кроків в рамках допомоги ЗСУ з боку Литовської Республіки. Зокрема, озброєння та навчання військових. Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України", - зазначив Резніков.
Міністр зазначив, що вже проведено навчання 15 українських інструкторів, які надалі зможуть навчати роботі з новою зброєю більшу кількість екіпажів.
Під час зустрічі Резніков вручив Анушаускасу медаль "За розвиток військового співробітництва".
"У свою чергу, також було за честь отримати нагороду від нього "Медаль за заслуги", - додав український міністр.
Нагадаємо, напередодні Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини, у який увійшли Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників.
У Британії повідомили, що танки Challenger 2 будуть доставлені у березні.