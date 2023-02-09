Литва передасть Україні 36 зенітних ракетних комплексів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, під час візиту міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса 8-9 лютого йшлося про допомогу ЗСУ.

"Ми обговорили низку подальших кроків в рамках допомоги ЗСУ з боку Литовської Республіки. Зокрема, озброєння та навчання військових. Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України", - зазначив Резніков.

Фото: Facebook/Резніков Олексій

Фото: Facebook/Резніков Олексій

Міністр зазначив, що вже проведено навчання 15 українських інструкторів, які надалі зможуть навчати роботі з новою зброєю більшу кількість екіпажів.

Під час зустрічі Резніков вручив Анушаускасу медаль "За розвиток військового співробітництва".

"У свою чергу, також було за честь отримати нагороду від нього "Медаль за заслуги", - додав український міністр.

Фото: Facebook/Резніков Олексій

Фото: Facebook/Резніков Олексій

Нагадаємо, напередодні Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини, у який увійшли Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників.

У Британії повідомили, що танки Challenger 2 будуть доставлені у березні.