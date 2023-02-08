Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрілися з українськими військовими, які тренуються на британських танках.

Про це повідомляє CNN.

Зеленський та Сунак прибули на військову базу Лалворт-Кемп у графстві Дорсет і провели там зустріч із військовими Збройних сил України.

Прем'єр-міністр Британії підтвердив, що танки Challenger 2 будуть доставлені до України вже у березні. Він також заявив, що Британія розширить програми підготовки для українських військових і навчатиме також моряків та пілотів.

Фото: EPA

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: EPA

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу визначити, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні.