Швеція виділяє Україні військову допомогу на $406 млн

У новому пакеті - БМП та протитанкова зброя.

Шведський парламент Риксдаг у середу, 8 лютого, підтримав пропозицію уряду про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду. Йдеться про обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та шведські бойові машини піхоти CV 90.

Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого.

Нагадаємо, що Швеція надала Україні 570 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.