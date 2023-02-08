Російські війська ведуть наступальні дії на п'яти напрямках, - Генштаб

За добу окупанти завдали ракетного удару по Донеччині.

Російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Протягом доби загарбники завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, рашисти здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області.

Натомість авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

За інформацією командування, ситуація н фронті станом на 18.00 8 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Вовківка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області;

- без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Вовківка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області; на Куп’янському та Лиманському під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині;

та під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині; на Бахмутському обстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине, і Веселе Донецької області. А загалом – понад 20 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського;

обстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине, і Веселе Донецької області. А загалом – понад 20 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського; на Авдіївському та Новопавлівському під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки;

та під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки; на Запорізькому вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам’янське в Запорізькій області;

вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам’янське в Запорізькій області; на Херсонському від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Шляхове, Львове, Тягинка, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

Нагадаємо, 8 лютого росіяни обстріляли з авіації Семенівську громаду на Чернігівщині. По ОТГ випустили дві ракети.

Також рашисти вдарили по середмістю Херсона, є загиблий.