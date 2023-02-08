На Одещині змогли подати додатковий обсяг електроенергії, - Укренерго

Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами і це дасть можливість скоротити тривалість обмежень.

На Одещині покращується ситуація з електропостачанням.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", ремонтним бригадам вдалося подати додатковий обсяг електроенергії в регіон.

"Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району. Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області", - розповіли енергетики.

В Укренерго додали, що через російські обстріли всі ключові підстанції, які живлять Одесу та область, зазнали масштабних та складних.

"Ми якнайшвидше відновлюємо обладнання та знаходимо резервні схеми живлення, щоб у найкоротші терміни відновити електропостачання. Але, на жаль, таке обладнання після завданих пошкоджень, а також резервні схеми живлення мають знижену ", - зазначили в НЕК.

Нагадаємо, 4 лютого на Одещині сталася масштабна аварія на підстанції Укренерго. Було знеструмлено обласний центр і частину Одеського району. Згодом вдалося підключити до енергопостачання критичну інфраструктуру.