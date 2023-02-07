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Обміняти старі лампи на LED тепер можна у містах та селищах по всій Україні

До кінця місяця лампи отримають у селах.

Обміняти старі лампи на LED тепер можна у містах та селищах по всій Україні
Фото: http://energomir.net

Досі програма обміну лампочок діяла лише в обласних центрах, а також в Кривому Розі, Краматорську та Покровську. Тепер обміняти старі лампи на нові LED-лампочки можна у містах та селищах міського типу по всій країні.

Про це повідомляє Мінцифра.

У Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого. А до кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.

Від початку запуску програми українці лише через «Дію» замовили понад 1,1 млн енергоощадних лампочок.

Найбільше обміняли ламп:

  • Київ — 230 тис. ламп 
  • Дніпро — 130 тис. ламп
  • Львів — 94 тис. ламп
  • Харків — 91 тис. ламп.

Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 30 млн LED-ламп. Ще 5 мільйонів ламп надасть уряд Франції. 

Здійснити обмін лампочок зможуть громадяни України віком від 18 років. При собі їм треба мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну. Також потрібно буде принести 5 справних ламп розжарювання у відділення Укрпошти та обміняти їх на нові енергоощадні на вибір з цоколем Е27 та Е14.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" з’явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на нові енергоощадні лампи.

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