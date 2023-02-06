Україна заарештувала 170 вагонів російських і білоруських міндобрив у порту Фірташа в Миколаєві

За матеріалами Бюро економічної безпеки та Служби безпеки арештовано 11,8 тисяч тонн мінеральних добрив російського та білоруського виробництва на майже 100 млн гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Міндобрива належать іноземним компаніям "Уралкалий" та "Беларуськалий", та були виявлені у 170 вагонах, які перебували на території Морського спеціалізованого порту у Миколаєві, що входить до бізнес-структури підсанкційного російського олігарха Дмитра Фірташа.

Наразі встановлено, що вагони з міндобривами були завезені в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії та перебували в режимі "транзит".

Також детективи встановили, що реалізація міндобрив відбувалася на території України без відповідного відображення у податковій звітності та сплати податків. Це спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн гривень. Також власники вантажу планували переправити його до третіх країн.

Наразі товар заарештовано. Вилучене майно буде передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).