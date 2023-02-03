Внаслідок терористичної атаки ворога, вночі 3 лютого 2023 було зруйновано важливий соціально-інфраструктурний об'єкт у Херсоні – торговий центр «Епіцентр». Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю.

Фото: надано пресслужбою

У соціальних мережах Херсону вже назвали атаку окупантів цілеспрямованою, мета якої – підірвати життя в регіоні та залишити херсонців без засобів для існування. Люди переконані, що таким чином ворог намагається довести до відчаю місцеве населення.

Епіцентр відновив роботу після деокупації Херсону, щоб надати мешканцям міста доступ до товарів першої необхідності. Втім, внаслідок чергової терористичної атаки ворога, торговий об'єкт, розташований на Бериславському шосе, 17, було повністю знищено.

Фото: надано пресслужбою

«Дуже боляче усвідомлювати, що ми втратили місце, де працювали багато років, куди вкладали так багато власних зусиль та любові, яке стало частиною нас самих. За одну ніч воно перетворилося на згарище. Сотні людей втратили своє місце роботи, а ще тисячі тепер не матимуть можливості забезпечити себе найважливішими товарами. Людей позбавляють можливості для існування», – говорить т.в.о. директора торговельного центру Денис Литвинов

Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії доклали героїчних зусиль для подолання вогню, але локалізувати пожежу не вдалося через влучання в джерело газопостачання.

Фото: надано пресслужбою

В Епіцентрі підкреслюють, що розуміють тривогу співробітників, які втратили місце роботи й засоби до життя, та обіцяють не залишити їх на самоті із горем. Компанія зробить все, аби надати їм необхідну підтримку.

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні компанія Епіцентр зазнала значних втрат. Попри складні обставини та небезпеку, національна мережа продовжила працювати в усіх регіонах, де це було можливо. Керівництво компанії наголошувало на необхідності забезпечувати населення всіма потрібними для життя товарами.

«У регіонах, де тривають обстріли та активні бойові дії, робота стратегічних торгових мереж – це необхідна умова для життя людей. Попри ризики та фінансові втрати ми продовжуємо працювати, бо розуміємо, що це наша гуманітарна місія», – наголошує в.о. директора з роздрібної торгівлі Дмитро Танько.



Об’єкти відомої народної національної мережі неодноразово були атаковані загарбниками. Раніше ворог повністю зруйнував торговельні центри компанії в Маріуполі, Чернігові та Бучі. Внаслідок цього мешканці міст, що суттєво постраждали від бойових дій, досі не мають змоги придбати важливі товари, в тому числі - необхідні для відновлення власних осель. Ще частина об’єктів мережі «Епіцентр» була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами. Таким чином ворог підступно руйнує не тільки військові та інфраструктурні об’єкти, але й важливу соціальну інфраструктуру, прирікаючи людей на зубожіння.

Керівництво мережі постійно отримує численні звернення від мешканців міст, де торгові центри були зруйновані чи закриті, з проханнями відновити роботу. Попри численні втрати, у компанії висловлюють готовність відбудовувати втрачені торгові об’єкти, розуміючи потреби людей у відновлення житла та забезпеченні побуту.

«Епіцентр – національна компанія, й ми будемо завжди стояти на захисті інтересів споживачів, оскільки це наш святий обов'язок та місія, заради якої ми працюємо багато років на благо українців», – сказав Танько.