Фігурантка переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники СБУ.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головному бухгалтеру “Укртатнафти” в рамках розслідування кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

“Фігурантка переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники Служби безпеки України”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча такий податок закладався у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн.

Правоохоронці продовжують активні слідчі дії, відшуковують виведені активи «Укрнафти» і «Укртатнафти» та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше БЕБ та СБУ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Зокрема, у цій справі пройшли обшуки вдома у олігарха Ігоря Коломойського.

Також було повідомлено про підозру в.о. першого заступника Голови Правління нафтопереробної компанії. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.