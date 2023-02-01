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Уряд Японії виділив на відновлення України ще 170 млн доларів

Гроші підуть на реалізацію проєктів екстреного відновлення.

Уряд Японії виділив на відновлення України ще 170 млн доларів
Фото: EPA/UPG

На відновлення України уряд Японії виділяє 170 мільйонів доларів. Гроші будуть спрямовані на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення”, - повідомили в міністерстві.

Уточнюється, що це рішення про підтримку буде фіналізовано укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Нагадаємо, уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України. Кошти направлять до Програми розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

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