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НКРЕКП знову оштрафувала обленерго за порушення

У ДТЕК заявили, що звернуться до суду оскаржувати рішення комісії.

НКРЕКП знову оштрафувала обленерго за порушення
Фото: oilreview.kiev.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 30 січня ухвалила накласти штрафи на обленерго.

Як ідеться на сайті комісії, у перелік потрапили:

  • Львівобленерго;
  • Закарпаттяобленерго;
  • ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У НКРЕКП зазначили, що стягнення застосували через недотримання товариствами вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

ДТЕК заявив, що не згоден із рішенням Нацкомісії, назвав це покарання щодо себе несправедливим і додав, що оскаржить його в суді.

Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП оштрафувала два обленерго та анонсувала нові перевірки через порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Тоді у ДТЕК повідомили, що оскаржать рішення комісії в суді.

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