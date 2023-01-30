НКРЕКП знову оштрафувала обленерго за порушення

У ДТЕК заявили, що звернуться до суду оскаржувати рішення комісії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 30 січня ухвалила накласти штрафи на обленерго.

Як ідеться на сайті комісії, у перелік потрапили:

Львівобленерго;

Закарпаттяобленерго;

ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У НКРЕКП зазначили, що стягнення застосували через недотримання товариствами вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

ДТЕК заявив, що не згоден із рішенням Нацкомісії, назвав це покарання щодо себе несправедливим і додав, що оскаржить його в суді.

Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП оштрафувала два обленерго та анонсувала нові перевірки через порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Тоді у ДТЕК повідомили, що оскаржать рішення комісії в суді.