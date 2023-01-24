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​НКРЕКП оштрафувала ще два обленерго та анонсувала нові перевірки

Також наклала штрафи на три облгази.

​НКРЕКП оштрафувала ще два обленерго та анонсувала нові перевірки
Фото: oilreview.kiev.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала два обленерго та анонсувала нові перевірки.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

На засіданні 24 січня комісія ухвалила рішення накласти штрафи на АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" через недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Також оштрафували Київоблгаз, Львівгаз і Тернопільгаз за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Крім того, НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, а також "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "ДТЕК "Одеські електромережі".

Нагадаємо, нещодавно Національна комісія з регулювання енергетики оштрафувала Чернівціобленерго, Волиньобленерго та Вінницяобленерго. А на засіданні 10 січня НКРЕКП ухвалила рішення пронести низку виїзних перевірок перевірки через недотримання графіків відключень.

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