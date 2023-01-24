Уряд призначив Наглядову раду "Нафтогазу"

До неї увійшли чотири незалежних члени та двоє представників держави.

Кабінет міністрів призначив Наглядову раду НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні затвердили на посади членів Наглядової ради шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави.

"На фінішну пряму також виходить процес відбору директора НАБУ. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції", – додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до списку претендентів на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшло 20 осіб. Шестеро з них уже були членами наглядової ради.