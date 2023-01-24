Роман Костенко: "Потрібно вивчати усі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"

«Щоб не робити голослівних заяв, у тому числі політичних, у всьому цьому має розібратися НАБУ та ДБР, а також СБУ. Ці відомства вже це роблять, – говорить в інтерв’ю LB.ua секретар комітету Роман Костенко. – Потрібно вивчати усі контракти. Це шалені гроші. Наша репутація перед західними партнерами має бути бездоганною».

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки учора заслухав керівництво Міноборони, НАБУ, СБУ та ДБР щодо держзакупівель харчів для армії після скандальної публікації про завищені ціни. Народним депутатам показали контракти та пояснили принципи ціноутворення.

Фото: надано Романом Костенком

23 січня відбулося засідання Комітету з нацбезпеки за участю керівництва Міноборони, СБУ та ДБР щодо скандального матеріалу про можливі зловживання під час закупівель харчових продуктів для військових. Які пояснення ви почули від міністра оборони Олексія Резнікова?

Так, на засіданні були присутні керівники Міноборони, ЗСУ, НАБУ, СБУ та ДБР. Міністр Резніков показував нам контракти. Мова саме про контракт, про який йшла мова у статті («Дзеркала тижня», – LB.ua). Ми звіряли ціни, вивчали ці документи.

Які ваші попередні висновки? Враховуючи те, що ви побачили, чи є справді підґрунтя говорити про завищені ціни на харчі? Зрозуміло, що члени комітету – це не слідчі органи, не суд, але чи побачили ви зловживання?



Нам наразі представили контракти. І все. Дійсно, ми – не суд. Але ми заслухали представників усіх правоохоронних органів. Як ми знаємо, вже розпочаті деякі кримінальні провадження.

Мова лише про НАБУ, яке перевіряє ці закупівлі на понад 13 мільярдів гривень? Та попередньо кваліфікують справу як привласнення, розтрату майна або зловживання службовим становищем? Цікаво, що справа відкрита ще до публікації у ЗМІ.



Так. НАБУ заявило, що у них вже ведеться кримінальна справа за заявами, які були раніше. Все інше, що стосується саме цих конкретних контрактів, то ми дивилися ціни. Ці ж яйця, які всі обговорюють. Так, дійсно, в контракті ціна на яйця була зазначена за кілограм. Я не даю цьому оцінку. Однак можу це підтвердити. Міністр оборони ще раз зазначив, що це є технічною помилкою.

Хоча в попередніх контрактах ціна на яйця завжди була поштучно?



Я не бачив попередні контракти. Але нам пояснили, як складається ціна на продукти, як закладається доставка від Львова до Бахмута. Щоб не робити голослівні заяви, у тому числі політичні, у всьому цьому має розібратися НАБУ та ДБР, а також СБУ. Ці відомства вже розбираються в цьому. Врешті, саме вони мають сказати: чи є тут склад злочину, чи зловживання.

Наш комітет наголосив, що під час воєнного стану значна частка контролю за закупівлями була віддана виконавчій владі. Була відповідна постанова Кабміну. Тому ми будемо наполягати на її перегляді. З цією метою наразі ініціюється підготовка та прийняття проєкту закону, щоб ці закупівлі якимось чином, хоча б для контролю за цінами, зробити публічними. Вони мають бути у відкритому доступі.

Інформація про закупівлі в армії, вочевидь, не має бути доступною ворогу. Тоді який механізм можуть запропонувати депутати, щоб забезпечити публічний контроль?



Як раз над цим ми вже почали працювати. Є також напрацювання в антикорупційному комітеті. Ми також будемо дивитись та пропонувати: як розв'язати це питання. Лунали різні пропозиції та варіанти. Наприклад, щоб відкрити ціни, за якими Міноборони провело торги, закупило продукцію. Аби ціни не були таємними. Тобто тут не буде вказуватися кількість. Наприклад, мільйон тих же яєць, мільйон тонн картоплі. Просто конкретно вказується ціна. Іншими словами: Міноборони закупило яйця по 8 грн за штуку. Всі подивилися, всі задоволені. Скільки штук закупили – це вже питання, звичайно, національної безпеки. Ми вже яйця з вами відносимо до питань нацбезпеки (сміється). Але ця інформація щодо кількості має залишатися закритою.



Чи озвучували представники НАБУ прогнози, конкретні дати, коли ми можемо отримати результати слідства?



СБУ також веде розслідування. Ні НАБУ, ні СБУ не озвучували дати. Кажуть, що проводять ряд експертиз. Все залежить від цих експертиз. Але вони тримають справи під прицілом. Все бачать та розслідують. Ми також не можемо ставити якісь дати їм, щоб це не було тиском на слідство чи інше. Члени комітету заслухали їх, багато розповідати вони не можуть, оскільки це таємниця слідства. Тому будемо чекати.

Фото: Сумська ОВА

Ці органи ведуть наразі справи виключно щодо закупівлі продуктів для військових? Чи є інші епізоди, по іншім категоріям товарів чи послуг?



У них завжди багато різних справ. Але тут ми говорили виключно про даний кейс з харчами. Вони говорили, що от по цьому кейсу у них є запитання.



А запитання саме до кого? До ТОВ «Актив компані», яку в статті назвали «прокладкою» зі статутним капіталом у розмірі 1000 грн? Однак в цій компанії це назвали недостовірною інформацією, яка направлена на дискредитацію ТОВ «Актив компані» та Міноборони»? На засіданні ви ставили питання щодо цього ТОВ? Можливо, Міноборони пояснювало деталі?

Я не можу озвучувати всю інформацію, оскільки вона є закритою. Якщо я скажу «так» чи «ні», це може бути використано для розголосу таємної інформації.

Але про деталі та конкретику ви все ж питали на комітеті?



Настільки, щоб бути впевненими, що ведеться розслідування.



Так, воно ведеться. І СБУ, і НАБУ проводять розслідування в даному напрямку.



Міністерство оборони звинуватило журналістів у відвертих маніпуляціях, які до того ж сталися під час наради у Рамштайні. Олексій Резніков також жорстко заявив, що інформація у статті не відповідає дійсності. І все ж НАБУ повідомило, що таки веде розслідування.



Це реакція на конкретне розслідування журналістів, де була інформація про ймовірне перевищення повноважень або вчинення кримінальних злочинів посадовими особами Міноборони. Тому потрібна перевірка. Ми подивилися контракти, побачили ціни. Однак члени комітету не можуть робити висновки. Це будуть робити компетентні органи. Робити якусь політичну заяву, що це наїзд на Міноборони, ми теж не будемо.

Фото: Міноборони

Зрозумійте, що таке кримінальна справа в НАБУ? Насправді будь-хто може написати якусь підозру і відкривається кримінальне провадження. Вони мають так реагувати завжди. Тому за фактом вона відкрита, ведуться перевірки: є цей злочин чи немає його. Якщо він буде встановлений, то будуть далі передавати справу в суд. Зазначу тут одразу, що випадок – дуже ганебний. З точки зору нашої репутації. Якщо наші партнери побачать, що у нас таке дійсно відбувається, то нам буде складніше з ними взаємодіяти та отримувати постачання зброї.



За вашою оцінкою, стаття могла вплинути на рішення наших партнерів щодо допомоги Україні? Це могла бути диверсія?



Я не можу робити висновок: була це диверсія чи ні. Є СБУ. Вони будуть розбиратися з цієї справою. Це не є переслідуванням журналістів. Але треба розслідувати не тільки факт написання статті, що там було, а й розповсюдження цієї інформації.

Вважаю, це однозначно буде. А чи зашкодило це нам? Звісно, зашкодило. Беремо зараз нейтральну позицію. Всі розуміємо, що можливість злочину треба розслідувати. Якщо це є, то про це треба говорити. Не дивлячись, хто до цього призвів: Міноборони чи автор цієї статті. Дійсно, пропагандисти вже використовують та будуть далі використовувати цю інформацію у своїх цілях. Це вже факт. Я не захищаю жодну зі сторін. Втім, усі бачать, як Росія це використовує.



Ваша колега, представниця фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла за результатами засідання повідомила, що комітет посилює заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель. «Ми будемо розбирати найближчим часом озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо», – написала вона. Тобто вже є питання по закупівлях не лише харчів?



Це особиста думка пані Мар’яни. Ніхто в комітеті конкретно про це не говорив. Наразі ми надаємо пропозиції: як посилити парламентський контроль. Але остаточного моделі ще немає, яку б ми відразу взяли за основу. Зараз ми це вирішуємо і найближчим часом її впровадимо.

Фото: facebook/ Комітет ВР з питань нацбезпеки

На початку воєнного стану ми віддали свої повноваження щодо контролю над закупівлями Кабміну, аби сам процес був швидшим. Тепер же бачимо, що треба повертати контроль комітету. Однак у розумних межах, щоб не гальмувати постачання зброї.



Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який також є членом вашого комітету, заявив, що буде наполягати на поверненні процедури парламентського контролю. Ви говорите про «розумні межі». Яка врешті це може бути процедура?

Раніше ніяке озброєння не могли закупити, якщо комітет це не погодив. В законі про оборонні закупівлі є посилання, що на особливий період ВС Кабмін визначає порядок закупівель. Вони визначили це так, що їх ніхто не контролює. Зрозуміло, що на той час, коли приймалося це рішення, почалася повномасштабна війна. Треба було швидко приймати рішення, не зрозуміло було, як будуть засідати депутати. Все швидко шукалося, купувалося. Знаходили все, що могли та за будь-яку ціну. Зараз час вже пройшов. Наші сили оборони стримують противника. Потрібно вивчати усі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед західними партнерами має бути бездоганною. Тому ми будемо або змінювати закон, чи робити це в інший спосіб. Щоб комітет повернувся до контролю над процесом. Можливо, не тією мірою, як це було до ВС, коли ми довго вивчали кожне найменування окремо та детально. Однак з можливістю комітету подивитися суми.



За вашими особистими відчуттями, враховуючи побачене в контрактах, чи є справді зловживання та предмет розслідування завищених цін на харчових продуктах для армії?



(Після паузи). Складне питання.

Ви так важко при цьому видихнули.



Так. Я б це питання віддав все ж органам. Такі питання під час війни дуже складні. Це дуже б’є по нас. На 100% щодо зловживань у мене впевненості немає. На 100%, повторюю. Але те, що є проблеми, я їх бачу. Та їх треба вирішувати.



Ваш колега, депутат «Батьківщини» Вадим Івченко написав, що за результатами засідання комітету питання про відставку міністра Резнікова не буде порушуватися та воно зняте. Це питання реально знято наразі?



Це питання по відставці міністра Резнікова і не порушували на комітеті.