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НАБУ розслідує можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів

Слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

НАБУ розслідує можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів
Фото: НАБУ

НАБУ перевіряє інформацію про можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа.  З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства, уточнили у НАБУ.

Нагадаємо,  журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Договір підписано із ТОВ "Актив компані".

Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця закладена в 17 грн, відповідно 10 – 170 гривень. 

У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. 

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