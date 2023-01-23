Компанія-фігурантка скандалу із закупівлями для Міноборони пояснила ціни на продукти в договорі

За словами її пресслужби, у вартість послуги включена доставка до військових, зокрема в зону боїв, а також те, що ціна на продукти зафіксована на весь рік і не може збільшитися в разі здорожчання.

Компанія ТОВ "Актив компані", що фігурує в скандалі із закупівлею продуктів для ЗСУ за нібито завищеними ціними, назвала викладену в ЗМІ інформацію маніпулятивною. Вона також заперечила завищення цін, пише NV із посиланням на відповідь пресслужби.

У листі називають "недостовірною" інформацію про компанію як контрагента Міноборони.

"Наводиться інформація про те що ТОВ Актив компані нібито є «прокладкою», знаходиться за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1000 грн, реалізує продукцію за завищеними цінами. Вказана інформація є недостовірною, направлена на дискредитацію ТОВ Актив компані та Міноборони", – заявили в пресслужбі.

ТОВ "Актив компані" стверджує, що має 187 офіційних працівників, володіє складськими приміщеннями на більш ніж 2000 квадратних метрів і понад 70 вантажними авто, а з її складів щодня відвантажується не менше 120 тонн продуктів.

У компанії також додали, що фактичне місцеперебування не збігається з юридичною адресою, і це пояснюється метою збереження життя та здоров’я працівників підприємства, а також його виробничих потужностей.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про завищення цін на харчові продукти, зокрема, вартість яєць, у ТОВ "Актив компані" повідомили, що під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд Міноборони надали більше 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн до 162 грн за одиницю послуги. Як запевняють в компанії, ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО, в тому числі з ТОВ "Актив компані" у 2023 році складає зараз 145,8 грн.

За словами представників компанії, така вартість пояснюється тим, що вона включає ціну одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів більше 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій.

У відповіді йдеться, що "відповідно до порядку застосування Каталогу харчових продуктів, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів – це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле. Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва".

Порівняння цін на окрему одиниць товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті у "Актив компані" назвали неправильним та маніпулятивним. У компанії зазначили також, що ціна на послуги із забезпечення харчовими продуктами фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання тих чи інших продуктів.

Нагадаємо, в суботу журналісти оприлюдниди дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Договір підписано із ТОВ "Актив компані".

Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця закладена в 17 грн, відповідно 10 – 170 гривень.

У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Питання закупівель сьогодні розгляне парламентський Комітет з питань національної оборони та розвідки.