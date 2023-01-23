Контррозвідка Служби безпеки в Сумах затримала агента ФСБ Росії, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У разі успішного влаштування до держустанови чоловік мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ. Отриману інформацію він мав передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку.

"Однак, співробітники СБУ завадили цим намірам – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали біля адміністративної будівлі місцевої ОВА", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого росіяни завербували ще перед початком повномасштабного вторгнення. Чоловік погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.

Після 24 лютого 2022 року за вказівкою російської спецслужби він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ.

Крім того він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин.

"Щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, окупанти розраховувались за його «послуги» криптовалютою. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначили в СБУ.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 6000 проваджень за статтями “державна зрада” та “колабораційна діяльність”. Водночас лише близько 15% справ передано до суду.