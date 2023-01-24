На Запорізькому напрямку Росія зараз використовує ту ж тактику, що й перед контрнаступом на Херсонському, – Гуменюк

На Запорізькому напрямку росіяни намагаються ущільнити оборону. Це тактика, яку вони випробовували, коли боялися українського контрнаступу у Херсонській області, повідомила начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

Тактика полягає в застосуванні невеликих груп – до 10-15 осіб, підсилених броньованою технікою і танками. Ворог намагається вивідати міцність сил оборони України та розосередити сили і засоби, щоб атакувати з різних нампрямків і розбити сили українські захисту на маленькі групи.

"Наразі всі ці спроби були відбиті, сили оборони продовжують утримувати свої рубежі. Те, що лінія фронту зафіксована, але має певні коливання, це абсолютно нормальний перебіг подій", – зазначила вона.

Росіяни намагаються підтягувати резерви, що свідчить про те, що їхні втрати "досить переконливі".

Нагадаємо, протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні.