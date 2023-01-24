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Розпочалась робота над проєктом Національного корпусу кримськотатарської мови

Корпус – сучасний інструмент вивчення мови лінгвістами у вигляді аналізу широкої бази даних, у даному випадку – текстів.

Розпочалась робота над проєктом Національного корпусу кримськотатарської мови
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Громадська організація QIRI'M YOUNG розпочала роботу над проектом Національного корпусу кримськотатарської мови. Про це повідомляє у Facebook Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"Зробити кримськотатарську мову корінного народу України широковживаною та забезпечити її сталий розвиток. Саме такою є мета Стратегії та проєкту. Qırımtatar tili milliy korpusı покликаний створити основу для фундаментальних досліджень кримськотатарської мови, а також її сталого розвитку. Він відкриває широкі можливості аналізу мовних особливостей, тенденцій з допомогою сучасних програмних інструментів. Лінгвістичний корпус також є необхідним кроком для впровадження кримськотатарської мови в операційних системах та онлайн перекладачах", – йдеться у повідомленні.

 

Повідомляється, що допомогти у формуванні цієї бази даних та реалізації проекту можуть усі охочі. Якщо у вас є тексти кримськотатарською мовою (художні твори, наукові статті, сценарії, листи тощо), надсилайте їхні сканкопії (або електронні текстові файли) за посиланням http://e.ctcorpus.org. Усі надіслані матеріали будуть використовуватися лише як база даних для подальшого форматування.

Нагадаємо, кримські татари, які проживають у Туреччині, готові активно долучитися до відбудови Криму після його деокупації.

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