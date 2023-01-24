Окупанти евакуюють з Луганська родини російських військових

Протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил РФ”, – йдеться у повідомленні.

До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу.

Нагадаємо, понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.