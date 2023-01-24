Яким буде трибунал зі злочину російської агресії?

Завдяки нещодавно ухваленій резолюції Європейського парламенту та деяким іншим міжнародним документам ми вже зараз можемо описати основні риси майбутнього спеціального Міжнародного трибуналу зі злочину агресії. Спробую виділити основні ознаки цього трибуналу, який неодмінно стане новою і значущою віхою у розвитку міжнародного правосуддя.

Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Насамперед, місцем створення і роботи трибуналу стане Гаага. Тому вже зараз можна говорити саме про Гаазький трибунал, на лаві підсудних якого рано чи пізно опиниться російське керівництво. Розташування Трибуналу має важливе символічне і логістичне значення, оскільки символізує спорідненість між цим новим міжнародним судовим органом і такими авторитетними міжнародними судами, як Міжнародний кримінальний суд та Міжнародний Суд ООН, котрі також розташовані в Гаазі, яка є сьогодні своєрідною столицею міжнародного правосуддя.

По-друге, Трибунал буде тісно взаємодіяти з Міжнародним кримінальним судом (МКС). З одного боку, трибунал стане своєрідним доповненням до МКС, а з іншого – він не буде зазіхати на компетенцію МКС. Тобто трибунал зосередиться виключно на такому міжнародному злочині, як злочин агресії, тоді як МКС продовжуватиме розслідувати інші міжнародні злочини, вчинені Росією на території України (воєнні злочини, злочини проти людяності та акти геноциду).

Взаємодія і співпраця між обома судовими установами буде проявлятися, зокрема, у використанні доказів, триманні під вартою осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, використанні програми захисту свідків тощо. Таким чином, трибунал заповнить існуючу прогалину у міжнародній кримінальній юрисдикції.

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Важливим є також те, що статут і діяльність трибуналу базуватимуться на принципах МКС і на понятті агресії, яке зафіксоване в Римському статуті, а також міститься в міжнародному звичаєвому праві. До речі, в резолюції Європейського парламенту наголошується на необхідності ратифікації Україною Римського Статуту, щоб стати повноправним членом МКС, що, можливо, прискорить процес ратифікації у Верховній Раді.

Разом з тим юрисдикція трибуналу буде обмежуватися злочином агресії, який Росія вчинила проти України, починаючи з лютого 2014 року.

По-третє, суб’єктами злочину агресії є як сам Путін, так і вище політичне і військове керівництво Росії. Крім того, суб’єктами цього злочину є також білоруський диктатор Лукашенко разом з військово-політичним керівництвом Білорусі, оскільки Білорусь є співучасником злочину агресії проти України.

Принципово важливим є й те, що на суб’єктів злочину агресії не буде розповсюджуватися імунітет (ані персональний, ані функціональний). Найбільш вірогідно, трибунал зможе розглядати справи і притягнути воєнних злочинців до відповідальності заочно (in absentia).

Фото: ЕРА/UPG

Стосовно імунітету: він не захистить і російську державну власність за кордоном. Ця власність може бути конфіскована і передана Україні як репарації за вчинений Росією злочин агресії.

По-четверте, в резолюції Європейського парламенту говориться про те, що бажано, щоб трибунал створювався за допомогою ООН, тобто на підставі відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Однак при цьому не виключено, що трибунал буде створено на основі міжнародного договору за участі широкого кола держав. На моє глибоке переконання, не тільки країн ЄС, але й інших регіонів.

До створення і початку функціонування трибуналу пропонується створити якомога швидше Офіс тимчасового прокурора, який в координації з прокуратурою України вже зараз почав би розслідування злочину агресії.

По-п’яте, майбутній статут трибуналу, який базуватиметься на засадах відкритості і об’єктивності, включатиме в себе також певні гарантії захисту прав людини для обвинувачених осіб, які випливають із Європейської конвенції прав людини та практики Європейського Суду з прав людини.

По-шосте, гарантією незалежності трибуналу є його фінансування державами та міжнародними організаціями, які підтримують його створення.

Фото: echr.coe.int Засідання пленуму Європейського суду з прав людини

І останній політичний момент, пов’язаний зі створенням трибуналу, полягає в тому, що сам факт створення і функціонування цього трибуналу, як відзначається в резолюції Європейського парламенту, стане потужним сигналом для світового співтовариства, для російських бізнесових і політичних еліт, а також для населення Росії, що без усунення від влади воєнних злочинців, починаючи з Путіна, не може бути й мови про нормалізацію відносин між РФ та Заходом, що означає прогресуючу деградацію і занепад російської економіки.

Цілком зрозуміло, що наразі вимальовуються лише загальні риси майбутнього трибунали, але цього вже достатньо, щоб негайно розпочати роботу з його створення і втілити цю концепцію в життя ще цього року.