Нідерланди розглядають можливість постачання до України танків Leopard 2

Нідерланди розглядають можливість надання Україні 18 танків Leopard 2, які вони орендують у Німеччини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх пожертвувати”, - сказав Рютте.

Нідерланди також готові розглянути участь у більшому пакеті допомоги - наприклад, із Фінляндією та Португалією.

Рютте наголосив, що "з великим розумінням ставиться до українського запиту".

Зазначається, що після російської анексії Криму Нідерланди взяли в оренду 20 танків, які раніше Німеччина у них викупила. Два з цих танків були переобладнані для навчальних цілей.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard.

Також повідомлялось, що за даними ЗМІ, президент США Джо Байден був готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину, щоб та передала Києву танки Leopard 2.

18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом, що Німеччина нібито готова передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої танки типу Abrams.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

Сьогодні очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.