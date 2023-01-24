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Фінляндія не буде вступати в НАТО без Швеції, - Нііністьо

Він закликав зберігати спокій.

Фінляндія не буде вступати в НАТО без Швеції, - Нііністьо
Президент Фінляндії Саулі Нііністо та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон під час спільної прес-конференції у Стокгольмі,
Фото: EPA/UPG

Фінляндія планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Потрібно разом (зі Швецією - ред.) рухатися. Потрібно зберігати спокій. Потрібно дочекатися результатів виборів (у Туреччині - ред.) і далі вже дивитися", - наголосив Нііністьо, коментуючи процес вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган поставив під сумніви розширення НАТО за рахунок Швеції. Він попередив Швецію, щоб та не очікувала підтримки її заявки на членство у НАТО після протестів, проведених у Стокгольмі антиісламським активістом і прокурдськими групами.

Раніше Швеція заявила, що не може виконати умови Туреччини для ратифікації вступу до НАТО. 

Як відомо, Фінляндія та Швеція 18 травня 2022 року офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували приєднання Фінляндії і Швеції до блоку. Ратифікація Туреччиною та Угорщиною все ще очікується.

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