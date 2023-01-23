Ердоган не підтримує заявку Швеції на вступ до НАТО

Президент Туреччини Ердоган поставив під сумніви розширення НАТО за рахунок Швеції. Він попередив Швецію, щоб та не очікувала підтримки її заявки на членство у НАТО після протестів, проведених у Стокгольмі антиісламським активістом і прокурдськими групами.

Про це повідомляє AP.

“Зрозуміло, що ті, хто дозволив такій мерзенності перед нашим посольством, більше не можуть очікувати від нас жодної благодійності щодо їхньої заявки на членство в НАТО”, – сказав Ердоган.

Таким чином він розкритикував протест Расмуса Палудана зі спаленням Корану.

Ердоган також розкритикував Швецію за дозвіл на прокурдські протести, де демонстранти розмахували прапорами різних курдських груп, зокрема Робітничої партії Курдистану. Ця партія вважається терористичною групою в Туреччині, Європейському Союзі та США, але її символіка не заборонена у Швеції.

“Тож ви дозволите терористичним організаціям розгулювати на ваших проспектах і вулицях, а потім очікуєте нашої підтримки для вступу в НАТО. Цього не відбувається”, – сказав Ердоган, і порадив звернути увагу на безпеку своїх країн тим, хто “любить членів терористичних організацій і ворогів ісламу”.

За його словами, якщо Швеція не виявлятиме поваги до Туреччини чи мусульман, то “вони не побачать від нас жодної підтримки в питанні НАТО”.

Шведські офіційні особи заявили, що свобода вираження думок має вирішальне значення для демократії, хоча й піддали критиці дії Палудана як неповажні та такі, з якими не згодні.

Антиісламський активіст Палудан, який має громадянство Данії та Швеції, створив ультраправі партії в обох країнах, які не змогли отримати жодного місця на національних, регіональних чи муніципальних виборах. На минулорічних парламентських виборах у Швеції його партія отримала лише 156 голосів по всій країні. Спалення ним Корану викликало контрпротести в Туреччині на вихідних, де демонстранти спалили його фотографію та шведський прапор.

Нагадаємо, раніше Туреччина скасувала призначений на 27 січня візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона до Анкари, після того як шведська влада надала дозвіл на проведення у Стокгольмі антитурецьких протестів.

Раніше Швеція заявила, що не може виконати умови Туреччини для ратифікації вступу до НАТО.

Як відомо, Фінляндія та Швеція 18 травня 2022 року офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували приєднання Фінляндії і Швеції до блоку. Ратифікація Туреччиною та Угорщиною все ще очікується.