У Єврокомісії заявили, що підтримують зусилля України в боротьбі з корупцією

Так у ЄК відреагували на антикорупційні розслідування та звільнення.

Європейська комісія взяла до уваги інформацію про розслідування фактів корупції в Україні та вітає зусилля нашої держави, спрямовані на викорінення цього явища.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву речниці Єврокомісії з питань розширення та сусідства Ани Пісонеро на брифінгу у Брюсселі.

"Так, ми взяли до уваги повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро України розслідує ці випадки. Існує загальне правило - ми не коментуємо кримінальні розслідування, що тривають. Але ми вітаємо той факт, що владні структури України серйозно ставляться до цих проблем", - сказала Пісонеро.

За словами речниці ЄК, відповідні зобов'язання Україна взяла на себе в межах підготовки д вступу в Євросоюз. Наша держава має посилити боротьбу проти корупції, аби розслідування були активними та ефективними та досягнути відповідності між кількістю розслідувань та ухвалених судових вироків.

"Це є у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС. Важливо також зазначити, що після його оприлюднення Україна вже здійснила кілька важливих кроків, зокрема призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розпочато процес відбору нового директора Національного антикорупційного бюро. Безумовно, необхідні подальші дії та зусилля щодо зміцнення антикорупційних інституцій", - підкреслила Пісонеро.

Цьогоріч восени Єврокомісія, за словами речниці, має оцінити прогрес, який вдалося досягнути Україні у впровадженні реформ.

Пісонеро також додала, що антикорупційна діяльність є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС.

"Очевидно, що ЄС має різні засоби та механізми контролю за тим, як і куди використовуються фонди ЄС. Ми перебуваємо у тісному контакті із владою України, аби гарантувати, що ...кошти використані належним чином", - сказала речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет Міністрів погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів, а також призначив одного заступника міністра.

До прикладу, торік стало відомо, що топпосадовців Запорізької області підозрюють у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю. Також під час обшуків знайшли речовини, що схожі на наркотики.

А повʼязана з дівчиною ексголови Дніпропетровської ОВА компанія отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відбудову області. При цьому в регіоні спрямували на відбудову понад 2 млрд гривень, хоча в області не було значних руйнувань.