Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
ГоловнаСвіт

У Єврокомісії заявили, що підтримують зусилля України в боротьбі з корупцією

Так у ЄК відреагували на антикорупційні розслідування та звільнення.

У Єврокомісії заявили, що підтримують зусилля України в боротьбі з корупцією
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія взяла до уваги інформацію про розслідування фактів корупції в Україні та вітає зусилля нашої держави, спрямовані на викорінення цього явища.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву речниці Єврокомісії з питань розширення та сусідства Ани Пісонеро на брифінгу у Брюсселі.

"Так, ми взяли до уваги повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро України розслідує ці випадки. Існує загальне правило - ми не коментуємо кримінальні розслідування, що тривають. Але ми вітаємо той факт, що владні структури України серйозно ставляться до цих проблем", - сказала Пісонеро.

За словами речниці ЄК, відповідні зобов'язання Україна взяла на себе в межах підготовки д вступу в Євросоюз. Наша держава має посилити боротьбу проти корупції, аби розслідування були активними та ефективними та досягнути відповідності між кількістю розслідувань та ухвалених судових вироків.

"Це є у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС. Важливо також зазначити, що після його оприлюднення Україна вже здійснила кілька важливих кроків, зокрема призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розпочато процес відбору нового директора Національного антикорупційного бюро. Безумовно, необхідні подальші дії та зусилля щодо зміцнення антикорупційних інституцій", - підкреслила Пісонеро.

Цьогоріч восени Єврокомісія, за словами речниці, має оцінити прогрес, який вдалося досягнути Україні у впровадженні реформ.

Пісонеро також додала, що антикорупційна діяльність є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС. 

"Очевидно, що ЄС має різні засоби та механізми контролю за тим, як і куди використовуються фонди ЄС. Ми перебуваємо у тісному контакті із владою України, аби гарантувати, що ...кошти використані належним чином", - сказала речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет Міністрів погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів, а також призначив одного заступника міністра.

До прикладу, торік стало відомо, що топпосадовців Запорізької області підозрюють у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю. Також під час обшуків знайшли речовини, що схожі на наркотики.

А повʼязана з дівчиною ексголови Дніпропетровської ОВА компанія отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відбудову області. При цьому в регіоні спрямували на відбудову понад 2 млрд гривень, хоча в області не було значних руйнувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також