Європа не втомилася

Керівники Європейського Союзу заявляють, що підтримуватимуть Україну «так довго, як це буде потрібно», і європейці зі своїми лідерами переважно згодні. Станом на початок 2023 року частка населення в європейських країнах, що підтримує Україну, переважає – це демонструють останні дослідження.

Фото: EPA/UPG Мітинг на підтримку рішення щодо відправлення танків Leopard та іншої військової техніки в Україну біля будівлі Європейської Ради під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, 23 січня 2023 року.

Підтримка України в країнах ЄС стабільна

Останнє дослідження Eurobarometer, що вимірює громадські настрої в ЄС на замовлення Європарламенту, показує, що війна Росії проти України залишається серед головних причин стурбованості європейців. Переважна більшість – 74% – громадян ЄС схвалюють підтримку Україні з боку Європейського Союзу після вторгнення РФ минулого року.

Конкретними діями з підтримки України задоволені 56% опитаних громадян Євросоюзу. Зокрема це 72 % поляків, 57% французів, 53% італійців і лише 48% німців та 40% кіпріотів. Як бачимо, достатньо болючі для німецької та кіпрської економік санкції ЄС проти Росії не викликають достатньої популярності в суспільстві.

Через тривалу війну та її наслідки близько двох третин громадян ЄС вважають, що їхнє життя зміниться (65%), що на 4 пункти більше порівняно з квітнем/травнем 2022 року.

Високий рівень підтримки України в Європі цілком очікуваний і значною мірою є результатом послідовної позиції європейських лідерів після 24 лютого, зокрема зусиль Еммануеля Макрона, Маріо Драгі і Олафа Шольца, а також наших союзників – лідерів Польщі та країн Балтії. В багатьох країнах ЄС політичні еліти усвідомили, що йдеться не лише про безпеку України, а й про всю Європу.

Фото: EPA/UPG

Різниця між північним заходом та південним сходом

Останні дані Eurobarometer вчергове демонструють значні регіональні розбіжності настроїв у ЄС, де у північних і західних країнах схвалення підтримки України перевищує 90%, в той час як в кількох південно-східних державах ледь сягає 50%.

Найвищий рівень підтримки України у Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%). І лише в трьох країнах ЄС рівень підтримки нижче 50%: Словаччині (49%), Греції (48%) та Болгарії (48%).

Словаччина є дуже своєрідною країною в регіоні, оскільки історично та економічно вона має сильні зв’язки з Росією. Що цікаво, на початку жовтня GLOBSEC провів у Словаччині опитування щодо того, хто має перемогти у російсько-українській війні. Близько половини опитаних (47%) вважає, що Україна має перемогти, але кожен п’ятий (19%) каже, що перемогти має Росія, а 10% відповіли, що не знають.

Для Греції і Кіпру Росія ніколи не була головним ворогом. Натомість вони завжди відчували загрозу з боку Туреччини і тому більш лояльно ставляться до Москви. Не будемо також забувати про багаторічні туристичні та логістичні прибутки цих держав від взаємодії з РФ.

Болгарія, як найбідніша за рівнем життя країна ЄС, сама потребує допомоги. Тому ці настрої з апеляцією до «панслов’янства» активно використовують проросійські політичні сили. Болгарський президент Румен Радев виступає проти надання воєнної допомоги Україні. Депутатів парламенту, які на десятий місяць російського нападу на Україну змогли таки схвалити угоду про допомогу українській армії зброєю, президент Болгарії назвав «підпалювачами війни» і дуже пошкодував, що не має можливості накласти вето на це рішення.

Фото: EPA/UPG

Зростання вартості життя та санкції

93% опитаних в ЄС на перше місце серед проблем поставили зростання вартості життя, водночас 82% стурбовані бідністю та соціальною напругою. Далі у шкалі чинників, які турбують європейців, йдуть проблеми кліматичних змін – 81%, і така ж кількість стурбована загрозою розширення російської війни в Україні.

В квітні 2022 року Eurobarometer засвідчив, що загальна підтримка санкцій, запроваджених проти Росії після вторгнення, серед громадян 27 країн ЄС сягала 80%.

Характерно, через десять місяців війни в Україні підтримка конкретних заходів, вжитих ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна підтримка Україні, залишається на досить високому рівні – 73%, як свідчать результати осіннього дослідження Eurobarometer.

Разом з тим питання запровадження штрафних заходів та закупівлі російського газу в майбутньому, як свідчать дані опитування мережі Euroskopia в дев'яти країнах ЄС (Португалія, Австрія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Франція, Німеччина, Італія та Греція), розділяють європейців. Лише 51,8% європейців з дев’яти країн підтримують економічні обмеження для всіх російських компаній та інвесторів, цей відсоток знижується до 38,1% в Італії, 33,3% в Австрії та до 29,2% у Греції.

Ці три країни та Німеччина найбільше налаштовані купувати російський газ у майбутньому, якщо війна завершиться угодою між сторонами. Так би зробили 63,6% греків, 51,9% австрійців, 42,3% німців та 40,8% італійців. У середньому лише 35,1% респондентів з 9 країн ЄС погоджуються з цією точкою зору.

Фото: EPA/UPG

Що стосується другої економіки ЄС, то дані національного опитування у вересні 2022 р. показали, що 72% французів підтримували санкції проти Росії, вважаючи їх при цьому неефективними (74%). У порівнянні з симетричним опитуванням від березня 2022 року, ця підтримка дещо знизилась (на 8 пунктів) на користь думки про те, що повсякденне життя та купівельна спроможність французів є важливішими, ніж підтримка України.

Подібна ситуація спостерігається і у Нідерландах: тоді як пів року тому дві третини (65%) нідерландців підтримували допомогу Україні, навіть якщо це надовго вплине на їх економічний стан, наприкінці вересня таку думку висловили лише 49% громадян (падіння на 16 пунктів).

Підтримка вступу України до ЄС

В квітні 2022 року понад 26 тис. громадян ЄС віком від 15 років пройшли комп’ютерне інтерв’ю, де порушувалося питання вступу України до Європейського Союзу. Згідно з опитуванням Eurobarometer, більшість громадян ЄС бачать Україну частиною європейської родини та готові підтримувати нашу державу. 66% громадян ЄС згодні з тим, що «Україна має приєднатися до Євросоюзу, коли буде готова», а 71% вважають, що Україна є частиною європейської родини.

В осінньому Eurobarometer це питання не задавалося респондентам, тому для порівняння можна навести результати опитування, проведеного восени німецьким фондом Бертельсмана серед 27 країн ЄС: дві третини – 66% опитаних європейців підтримують вступ України до Європейського Союзу (ЄС).

Фото: EPA/UPG Напис на пакунках гуманітарної допомоги, яка відправляється з латвійського міста Адажі в Україну, 13 січня 2023 року.

Рівень схвалення у країнах ЄС різниться. У Польщі 84% респондентів висловилися за. У Німеччині та Франції рівень підтримки менший – 60%.

Найбільше респондентів, які не погоджуються зі вступом України до ЄС, коли вона буде готова, у Люксембурзі (38%), Греції (37%), Угорщині (36%), Австрії та Болгарії (по 35%), а також на Кіпрі та Словаччині (обидві по 34%).

Достатньо дискомфортним є ставлення до наших європерспектив безпосередніх сусідів України – словаків та угорців. Тож, як бачимо, фронт для комунікації України з урядами та суспільствами цих країн досить широкий.

Постачання озброєння Україні

Дві третини європейців (67%), опитаних Eurobarometer в квітні, схвалювали те, що ЄС фінансує закупівлю та постачання військової техніки в Україну. Восени це питання не порушувалося окремо. Як свідчать результати опитування, проведеного німецьким фондом Бертельсмана, в усіх країнах ЄС кількість тих, хто схвалює постачання зброї Україні, зменшувалось протягом 2022 року. Загалом військову допомогу Україні підтримує половина громадян ЄС, що на шість процентних пунктів менше, ніж фіксував фонд Бертельсмана у березні.

Зокрема, у Німеччині в березні військову допомогу Києву схвалювали 57% опитаних, а у вересні – 48%. У Франції цей показник знизився з 67% до 54%, а в Іспанії – з 66% до 57%.

Згідно з опитуванням, військові поставки найбільше підтримують у Польщі (76%), найменше – в Італії (36%).

Фото: EPA/UPG Танк Леопард 2PL польської армії під час міжнародних навчань Defender-Europe2022 на полігоні Дравско-Поморське, 27 травня 2022 р.

Згідно опитування, проведеного в січні 2023 року на замовлення видання Bild, 49% громадян Німеччини вважають помилковою заплановану федеральним урядом поставку Україні броньованих машин піхоти Marder. 40% підтримують рішення передати бронемашини Києву, 11% не визначилися або не відповіли на запитання.

Опитування мережі Euroskopia, проведене в дев'яти країнах ЄС, має дещо оптимістичніші дані щодо підтримки надання військової допомоги Україні з боку ЄС.

Позитивно до цієї політики відноситься 56% опитаних дев’яти країн ЄС. В Іспанії цей відсоток навіть зріс до 61%. Однак стабільно є дві країни, в яких відмова від поставок зброї перевищує їх підтримку: Греція (60% виступають проти і 38% за) та Італія (50% проти і 38% за).

Тренд достатньо тривожний з огляду на те, що в Італії зараз сформовано новий уряд і нам важлива насамперед своєчасна військова допомога Рима.

Бачення завершення війни Росії проти України

Як свідчать дослідження Euroskopia, якщо австрійці та німці виступають за швидке завершення війни навіть ціною територіальних втрат для України, то голландці, португальці та поляки різко проти цієї ідеї.

Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хоче, щоб війна закінчилася швидко. Результат цікавий тим, що, на відміну від нейтральної Австрії, німецький уряд є одним з тих, хто надає найбільшу військову допомогу Україні.

Швидке завершення війни ціною територіальних втрат підтримують також греки (54%), італійці (50%) та іспанці (50%).

Фото: EPA/UPG Резиденція Уряду Італії Палац Кіджі підсвічений кольорами українського прапора на честь Дня Незалежності України, Рим, 24 серпня 2022 р.

У Нідерландах 48% громадян висловилися проти того, щоб Україна відмовлялася від територій заради швидкого завершення війни. Аналогічно думають 45% громадян у Португалії та 42% у Польщі.

Загалом в усіх опитаних 9-ти країнах ЄС половина респондентів (48%) виступає за швидке завершення військового протистояння, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території Росії, тоді як лише кожен третій європеєць (32%), виступає проти такої жертви з боку України заради прискорення миру в Європі.

Тож, готуючись до затяжного протистояння з Росією, європейським партнерам України не варто розслаблятись, якщо вони бажають зберегти стійкість своїх суспільств до ворожої пропаганди та маніпуляцій.

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Збереження уваги та рівня громадської підтримки до України в європейських державах багато в чому залежить від візії перемоги України. Без зрозумілого і реалістичного бачення перемоги, європейські суспільства та політикум можуть бути менш віддані тому, щоби продовжувати надавати нам необхідну матеріальну та фінансову підтримку.