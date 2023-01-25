Новий пакет американської безпекової допомоги Україні містить озброєння на 400 млн доларів

Техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

Танки Abrams для України будуть придбані через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

Про це повідомила пресслужба Пентагона.

“Цей пакет USAI на суму 400 мільйонів доларів означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Україні”, йдеться у повідомленні.

До цього пакету входять:

31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;

8 тактичних машин для відновлення обладнання;

Допоміжні транспортні засоби та обладнання;

Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Загалом США виділили понад 27,1 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, щойно повернувшийся з України, вважає анонсування США та Німеччиною танків для України "переломним моментом у війні".

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams.