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Новий пакет американської безпекової допомоги Україні містить озброєння на 400 млн доларів

Техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

Новий пакет американської безпекової допомоги Україні містить озброєння на 400 млн доларів
Танки M1A2 SEPv3 Abrams. 2018 рік.
Фото: General Dynamics Land Systems

Танки Abrams для України будуть придбані через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

Про це повідомила пресслужба Пентагона.

“Цей пакет USAI на суму 400 мільйонів доларів означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Україні”,  йдеться у повідомленні.

До цього пакету входять:

  • 31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;
  • 8 тактичних машин для відновлення обладнання;
  • Допоміжні транспортні засоби та обладнання;
  • Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Загалом США виділили понад 27,1 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, щойно повернувшийся з України, вважає анонсування США та Німеччиною танків для України "переломним моментом у війні". 

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams.

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