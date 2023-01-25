Для повної готовності переданих Україні танків Leopard знадобиться 2-3 місяці, - МЗС Португалії

Перш ніж танки Leopard 2, надані західними країнами Україні, будуть повністю готові до експлуатації, мине два-три місяці.

Про це повідомляє CNN.

“У першу чергу це залежатиме від підготовки українських екіпажів”, - сказав голова МЗС Португалії Жоау Гомеш Кравіньо.

Він наголосив, що Leopard є дуже технологічним, і лише процес навчання займе кілька тижнів.

“Після цього є матеріально-технічні перешкоди, які потрібно вирішити разом із союзниками, тому це займе два-три місяці”, - вважає португальський дипломат.

Кравіньо не вдавався в подробиці щодо того, скільки з 37 португальських танків Leopard 2 можуть бути відправлені в Україну.

Як раніше повідомлялось, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один. Відповідно, перший батальйон сформують німці, фіни, іспанці та голландці з танків Leopard 2A6. Другий батальйон типу 2A4 Leopards збирають поляки та норвежці. Німецькі танки можуть бути поставлені до кінця березня.