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Всього Україна отримає від Європи 80 “Леопардів”, - Der Spiegel

Європейські країни хочуть зробити два батальйони, кожен з яких має 40 основних бойових танків Leopard. А США підготують ще один танковий батальйон.

Всього Україна отримає від Європи 80 “Леопардів”, - Der Spiegel
Leopard 2A5 - основний бойовий танк армії Німеччини, створений німецьким підприємством Краус-Мафай.
Фото: Bundeswehr-Fotos

Європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один. Німецькі танки можуть бути поставлені до кінця березня, повідомляє Der Spiegel. 

Поставкою 14 основних бойових танків Leopard 2 Німеччина розширює військову підтримку України. Це частина більшого пакету: європейські країни хочуть зробити два батальйони, кожен з яких має 40 основних бойових танків Leopard, якомога швидше”, - повідомили у федеральному уряді у середу вранці. 

Зазначається, що цей крок відбувається в координації з міжнародними партнерами. США планують оснастити ще один батальйон основними бойовими танками моделі Abrams.

Підготовка українських екіпажів у Німеччині має розпочатися якнайшвидше. Окрім навчання, пакет також включає логістику, боєприпаси та обслуговування систем. Крім того, Німеччина надасть відповідні дозволи на передачу країнам, які також хочуть поставити Україні танки Leopard 2.

Відповідно, перший батальйон сформують німці, фіни, іспанці та голландці з танків Leopard 2A6. Другий батальйон типу 2A4 Leopards збирають поляки та норвежці. Кажуть, що третій батальйон прибуде зі США приблизно з 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це ще не повідомлялося.

Довгоочікувані сучасні танки, про надання яких Україна просить тривалий час, 17 січня погодилася надати Польща. Президент Анджей Дуда під час візиту до Львова оголосив, що його країна в межах міжнародної коаліції готова надати українцям Leopard 2 німецького виробництва, які має на озброєнні. Також згоду допомогти танками висловили інші країни, які мають Leopard, зокрема Фінляндія та Іспанія. Для реекспорту танків потрібна згода ФРН, і очікувалося, що про неї оголосять напередодні або на зустрічі в межах "Рамштайн", що пройшла 20 січня. Однак рішення тоді так і не ухвалили.

ЗМІ писали, що Шольц готовий надати танки, якщо аналогічне рішення ухвалять США. Офіційно німецький уряд такий ультиматум заперечував, але Берлін говорив, що для того, аби надати дозвіл на реекспорт німецьких танків, йому потрібна ширша коаліція країн, які готові зробити це. 

Учора газета Spiegel із посиланням на анонімні джерела повідомила, що Шольц ухвалив позитивне рішення і Leopard в Україні таки будуть. Майже одночасно із цим зʼявилася поки непідтверджена офіційно інформація, що свої Abrams готові надати Штати. Раніше Вашингтон застерігав, що ці американські танки дорогі й складні у використанні, бо потребують пального для літаків, а не дизелю, як Leopard, а також вони часто потребують дозаправки. 

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